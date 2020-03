Mor l'actor Max von Sydow als 90 anys

Max von Sydow, actor fetitxe de Bergman, en el seu cèlebre paper d'Antonius Block a «El setè segell», jugant la no menys cèlebre partida d'escacs amb la mort

Adeu a Max von Sydow. L'actor suec ha mort va morir aquest diumenge, a l'edat de 90 anys, segons ha informat la seva esposa a Paris Match "amb el cor trencat i una tristesa infinita".Von Sydow (Lund, 1929) es va donar a conèixer internacionalment com a protagonista de la mítica El setè segell (1957), del seu compatriota Ingmar Bergman. Amb Bergman, de fet, va establir una fructífera col·laboració en els anys següents, que el va dur a interpretar papers en altres clàssics del geni d'Uppsala, com ara Maduixes silvestres (1957), El manantial de la donzella (1960) o Els comulgants (1963).Ja en la maduresa, Max von Sydow va alternar els films d'autor o independents -Pelle el Conqueridor, (Bille August, 1987), amb col·laboracions en grans pel·lícules d'acció com Conan el Bàrbar (John Milius, 1983), Dune (David Lynch, 1984) Minority Report (Steven Spielberg, 2002) i, fins i tot, èxits molt recents com Star Wars, el despertar de la força o Joc de Trons.Tot i aquesta extensa (163 pel·lícules i sèries de TV), exitosa i respectada carrera al cinema, Max von Sydow tendia a menysprear el setè art en les seves declaracions. "El teatre és més un mitjà per a l'actor que el cinema", havia dit l'intèrpret, també un gran dels escenaris al seu país. "El teatre ha estat el meu transfons, la meva preferència".I, en general, també acostumava a desmitificar la seva professió, en un mitjà o en un altre. "Actuar és una professió ben estranya. És una cosa ben inútil. Fins i tot quan es tracta de cinema, no hi ha res realment. No és com fer un moble o escriure un llibre", havia deixat dit.

