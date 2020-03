El PSC demana explicacions a Bosch pel cas d'assetjament sexual del seu excap de gabinet

El PSC demanarà la compareixença parlamentària del conseller Alfred Bosch pel presumpte cas d’assetjament del seu excap de gabinet que ha publicat aquest dilluns el diari ARA . Eva Granados ha qualificat de "sobtants" les informacions publicades i ha exigit al conseller d’Exterior explicacions sobre "perquè no es va aplicar el protocol previst per la Conselleria".La portaveu dels socialistes al Parlament ha advertit a Bosch que "si no dóna explicacions, no només davant els mitjans, sinó també al Parlament", el grup parlamentari socialista demanarà la seva compareixença "demà mateix a primera hora del matí".Granados també ha reclamat a Torra, que ja ha convocat Bosch per exigir-li explicacions, no aprofitar el cas per seguir amb "la pugna interna dins dels partits independentistes", sinó que treballi "per esclarir els fets".Per altra banda, la portaveu descarta per ara demanar que s’aparti a Bosch de la taula de diàleg amb la Moncloa, ja que de moment el que se sap són "només informacions periodístiques no confirmades", i per això, els socialistes actuen "amb molta cautela".En la reunió de la Comissió Executiva del partit celebrada aquest matí, i en el context del "gran èxit" de la vaga feminista d’ahir, els socialistes han acordat exigir al Govern l’aplicació de dos mandats parlamentaris en relació a la lluita contra la violència masclista i contra la pobresa femenina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor