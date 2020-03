L'alcalde d'Agramunt, a punt de judici per l'1-O després que el TSJC hagi desestimat el seu últim recurs

El diputat d'ERC al Parlament i alcalde d'Agramunt (Urgell), Bernat Solé, està més a prop d'anar a judici per la celebració del referèndum de l'1-O, després que el TSJC hagi rebutjat el seu recurs d'apel·lació. El Tribunal concreta que aquesta resolució és ferma i també que es confirma la transformació del procediment de diligències prèvies en procediment abreujat.Les parts hauran ara de presentar els seus escrits tot i que la fiscalia ja va sol·licitar el 12 de novembre de 2019 que s'imposés a Solé un any i mig d'inhabilitació per a càrrec públic i una multa de 24.000 euros per desobediència, en entendre que va desatendre la prohibició del TC d'impedir el referèndum i que va "permetre i col·laborar" en la votació al municipi.En la interlocutòria, l'alt tribunal confirma l'escrit de la magistrada instructora del 29 d'octubre de 2019, en què es recull que hi ha "bastants" indicis que "permeten afirmar" que Solé va desatendre la prohibició del Tribunal Constitucional (TC) del 7 de setembre de 2017 que suspenia el referèndum de l'1-O i advertia als alcaldes el seu deure d'impedir-lo. En aquest sentit, el text indica que Solé va participar al referèndum de l'1-O i que, malgrat conèixer la prohibició del TC, "no només no va impedir la votació sinó que durant la jornada va prendre decisions sobre la col·locació de les urnes o el tancament de l'edifici".El passat 12 de novembre la fiscalia va sol·licitar al TSJC que es jutgés Bernat Solé per un delicte de desobediència per la celebració del referèndum de l'1-O. Al gener de 2020, el ministeri públic va confirmar el seu escrit en què demanava l'obertura de judici oral a Solé i demanava que se li imposés un any i mig d'inhabilitació per a càrrec públic i una multa de 24.000 euros per un delicte de desobediència.Ara, les parts, inclosa la fiscalia, hauran d'enviar els seus escrits al Tribunal i aquest haurà de decidir la data de la vista oral.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor