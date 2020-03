Europa ja parla de conseqüències «enormes» en l'economia pel coronavirus

Enorme. Aquest és el concepte que ha fet servir Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, en referir-se aquest dilluns a l'impacte del brot de coronavirus en l'economia i el dia a dia dels ciutadans europeus. El brot s'ha disparat en les últimes hores als estats més poblats i Brussel·les se sent pressionada per reaccionar, i aviat.Von der Leyen ha assegurat que des de l'administració comunitària es plantegen dos enfocaments per "rebaixar" l'abast de les conseqüències del covid-19 a la butxaca dels europeus: flexibilitat i diners. Bàsicament, la Comissió Europea planteja una resposta que impliqui tant les ajudes d'estat com el fet de permetre als governs que es desviïn de l'objectiu de dèficit.L'alemanya ha admès que les conseqüències de l'epidèmia estan sent "enormes" tant per als ciutadans com per a l'economia i ha dit que està en contacte amb el Banc Central Europeu i els estats per "fer tot el que calgui". Aquest "el que calgui" encara s'ha de concretar."La ciutadania ens demana més Europa", ha dit Von der Leyen, que ha aprofitat la "situació excepcional" que està causant el coronavirus per instar els estats a aprovar un nou pressupost de la Unió Europea. "Sense un nou pressupost no hi podrem respondre adequadament", ha reivindicat.

