Els perits sospiten que la víctima del crim de la Guàrdia Urbana va ser estrangulada

El cadàver calcinat de la víctima del crim de la Guàrdia Urbana tenia dues fractures al coll, en concret a la base del cartílag. Els perits han explicat al ministeri fiscal que aquestes fractures poden apuntar tant a un estrangulament, que podria haver provocat o no la mort de Pedro Rodríguez, com a lesions produïdes durant el trasllat del cadàver.L'estat del cos calcinat que es va trobar dins un cotxe cremat a prop del Pantà de Foix el 4 de maig del 2017 apunta que s'hi van abocar substàncies accelerants, probablement combustible, fet que ha dificultat les investigacions. A part de les lesions al coll també es va localitzar una pròtesi de metall que va permetre certificar la identitat del cos.Les restes calcinades analitzades apunten que el cadàver va ser col·locat al vehicle en posició fetal, tot i que per l'efecte del foc la part superior va prendre una altra posició. Bona part de les restes estaven incrustades en altres elements del vehicle o bé havien desaparegut carbonitzades.Per aquest motiu els doctors forenses que van fer l'aixecament del cadàver i les tasques d'identificació i investigació per esbrinar les causes de la mort han relatat la "dificultat màxima" de la seva feina. Malgrat això, sí que van localitzar elements rellevants com la pròtesi de metall que va permetre certificar la identitat del cos o unes lesions que van trobar a la part del coll de la víctima.Va ser en aquesta part del cos on van localitzar un color blanc a les restes, el que han dit que implica que la concentració de calor va ser més elevada que a la resta del cos, el que els permet concloure que hi havia dues lesions a la base del cartílag de la víctima. Els perits han insistit davant les preguntes del fiscal que els lesions al cartílag són un "delator" de que hi ha hagut una manipulació del cos, però no són determinants per concloure que aquesta pressió va matar a la víctima.A preguntes de l'advocat que exerceix la defensa de l'acusat, Albert López, els perits han explicat que les lesions del coll també serien "compatibles" amb que al mateix temps la víctima intentés estrangular una altra persona "amb una intensitat important". La tesi de la defensa de López és que l'acusada, Rosa Peral, va matar la víctima d'un tret. En canvi, la defensa de Peral sosté que Albert López va matar Pedro Rodríguez a cops de destral.Aquest dimarts el judici seguirà amb perits psicòlegs i psiquiatres que exposaran al jurat popular quin creuen que és el perfil psicològic dels acusats.

