Dones dels sindicats d'habitatge de Barcelona ocupen 11 pisos durant el 8-M

Els sindicats d'habitatge de Barcelona han fet públic aquest dilluns que van ocupar ahir, coincidint amb el 8-M, un total d'11 pisos a la ciutat. En una roda de premsa davant d'un dels blocs ocupats, al carrer Maurici Serrahima de Gràcia, han assegurat que l'acció es va organitzar exclusivament per "dones" i que els immobles donaran sostre a dones que no disposen d'alternativa habitacional, i també als homes i als menors d'edat que formin part de les seves unitats familiars.Del total de blocs n'hi ha sis d'ocupats a Sants, tres a gràcia, un al Poble Sec i un altre a Trinitat Vella. "El problema de l'habitatge té rostre de dona", ha valorat Bàrbara Roch, membre del Sindicat d'Habitatge de Gràcia.Al seu costat, ha comparegut en roda de premsa l'Ana Maria, una de les dones que ha participat en l'ocupació dels tres pisos de Gràcia. "Som dones desnonades i que molts cops hem patit violència masclista. Quan demanem ajuda a l'Ajuntament, encara ens sentim més desolades", ha relatat. "És molt trist haver d'aguantar la violència perquè no ens podem permetre marxar de casa", ha afegit.Tant ella com la Lisbeth, que ja viu en un dels pisos ocupats al Poble Sec, han avisat que aquestes onze ocupacions poden ser el principi de moltes més. "Tenim força per seguir lluitant", han dit. En el cas de Gràcia, el propietari de l'edifici és un particular i els sindicats asseguren que el bloc fa dos anys que és buit. El titular, diuen, té la intenció de reformar-lo per fer-hi pisos de luxe.Al Poble Sec, l'edifici on hi ha els sis immobles ocupats és propietat del fons voltor Divarian, contra qui els participants en el primer Congrés d'Habitatge de Catalunya ja van acordar una campanya col·lectiva . El titular de l'edifici de Sants és la constructora Dinder. "Ens volen treure d'allà però som moltes i estem fortes", ha assegurat la Joselyn, una de les dones que hi ha entrat a viure.Els sindicats d'habitatge que han coordinat les ocupacions confien obrir vies de negociació amb les propietats dels immobles i que els jutjats no ordenin desallotjaments cautelars.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor