Una persona infectada pel coronavirus es troba aïllada a l'Hospital de Terrassa

El Coronavirus s'estén per Catalunya i ja hi ha un cas confirmat a Terrassa. Es tracta d'una persona que va ingressar el passat divendres 6 de març a l'Hospital de Terrassa, segons ha confirmat el centre hospitalari aEl pacient va ingressar amb un quadre respiratori i s'ha confirmat que està infectat amb el Coronavirius (SARS-CoV2). Actualment, es troba en aïllament tot i que no han transcendit més detalls sobre el seu estat. Des de l'Hospital de Terrassa han informat que s'estan seguint els protocols establerts. Els professionals que van atendre el pacient, estan en aïllament domiciliari i es troben asimptomàtics.El pacient de Terrassa se suma als que ja s'han registrat a altres punts del Vallès Occidental. Concretament a Sabadell, Sant Cugat i Montcada i Reixac Les mesures per prevenir el virus, com ara rentar-se les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn. Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.

