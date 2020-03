ERC sosté que ha actuat amb «contundència» cessant el cap de gabinet de Bosch acusat d'assetjaments

ERC sosté que ha actuat amb "contundència" en el cas de la denúncia per assetjaments sexuals del cap de gabinet del conseller d'Exteriors, Alfred Bosch . Carles Garcias va ser cessat del càrrec fa un mes i mig i també suspès de militància del partit. Els republicans han defensat que van activar el protocol intern quan van ser coneixedors de la situació i, tot que admeten que tot plegat es podria haver "gestionat millor", han subratllat que van actuar apartant-lo de forma proactiva i no "per reacció" o perquè s'hi veiessin "arrossegats".La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha argumentat que es va posar en marxa el protocol intern del partit quan es va detectar l'actuació de l'alt càrrec a finals d'any. En ser preguntada sobre per què no es va activar el protocol que preveu la Generalitat ha estat quan Vilalta ha respost que segur que es podria haver fet una "millor gestió", però ha insistit que el més important és que, a mesura que van anar avançant la investigació interna es va optar per apartar Garcias del càrrec. Va ser cessat, ha insistit, malgrat que la investigació segueix oberta: "Vam actuar ràpidament per evitar un mal major". A més, ERC no ha descartat que s'apliquin mesures més contundents per via judicial quan conclogui la investigació oberta. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha citat Bosch precisament per demanar-li per què no es va activar el protocol intern de l'administació pública."Hem actuat, això és el que ha fet ERC davant d'aquesta situació masclista", ha assegurat Vilalta, que ha afegit que l'actitud del conseller Bosch ha estat la de cessar el seu cap de gabinet. No ha aclarit si el dirigent va intentar o no recol·locar el càrrec, tal com explica la informació publicada per l'Ara.cat . "A nosaltres el que ens consta és la decisió del conseller de cessar aquesta persona, que ja no és càrrec públic. Davant de situacions que no podem tolerar, accions contundents", ha repetit Vilalta."Malauradament, la nostra organització no és immune al masclisme perquè la societat és masclista. El nostre objectiu és combatre-ho i no només per apartar qui tingui aquestes contundents sinó perquè siguin inexistents", ha assegurat la portaveu republicana. Davant peticions de partits com el PSC, que ha avançat que demanaran compareixença del conseller Bosch perquè expliqui per què no es va activar el protocol intern de la Generalitat, ERC ha dit que hi donarà suport perquè es donin totes les explicacions que siguin convenients. "Només es pot ser contundent davant de situacions intolerables i inacceptables", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor