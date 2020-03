El jutge de vigilància penitenciària avala el 100.2 de Bassa malgrat l'oposició de la Fiscalia

El jutjat de vigilància penitenciària ha autoritzat aquest dilluns l'aplicació de l'article 100.2 de Dolors Bassa, malgrat l'oposició de la Fiscalia que va recórrer la decisió de la junta de tractament de Puig de les Basses. El jutge, en un breu escrit de dues pàgines, diu que el tractament penitenciari no ha d'entrar a corregir la ideologia de l'exconsellera, com així sostenia el ministeri fiscal, i argumenta que la seva idea sobre la independència és "personal".Així mateix, el jutge de vigilància també diu que Bassa era partidària de convocar eleccions i no fer una declaració d'independència i que exposa una voluntat personal de deixar la vida política i enfocar el seu futur en la família, l'ensenyament i, arribat el moment, la jubilació. Ressalta també que és partidària de la via de la negociació per obtenir solucions. Per tot plegat, conclou que les seves sortides durant unes hores de la presó per cuidar la mare "encaixen" en l'òrbita social i familiar del tractament.Fins ara el jutge només s'havia pronunciat sobre el 100.2 en el cas de Cuixart, i també el va avalar. El fiscal, si ho vol, pot presentar recurs a aquesta decisió i, en última instància, qui s'haurà de pronunciar serà l'Audiència Provinical de Barcelona. Fins aleshores, els presos polítics podran sortir de la presó unes hores al dia en aplicació d'aquest article del reglament penitenciari per treballar, fer voluntariat o cuidar persones d'edat avançada.Bassa, condemnada a 12 anys de presó per un delicte de sedició i malversació, va explicar en una entrevista al FAQS que acceptarà l'indult que vol demanar UGT. El sindicat hi està treballant, però l'exconsellera ja ha dit que, arribat el cas, l'acceptarà. "La meva prioritat és sortir de la presó, no he tingunt mai l'esperit de ser un Mandela", va deixar clar, que també va argumentar que el fet que ella sigui a la presó no és una "condició" imprescindible per aconseguir la independència. "Si em diuen que estant a la presó dos anys tindrem la independència, ni m'ho penso, però oi que això no passarà?", va dir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor