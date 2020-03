Vitòria tanca totes les escoles pel coronavirus

Madrid i el País Basc són les dues zones de l'Estat que més preocupen a les autoritats. S'han convertit clarament en els dos principals focus del brot de coronavirus. En les últimes 24 hores, el covid-19 ha desbordat els protocols interns. A Madrid s'han duplicat els morts (de 8 a 16) i els contagis (de 202 a 436) i al País Basc els positius s'han disparat fins als 149, 47 persones més que aquest diumenge. Són les dues comunitats amb més casos, seguides per La Rioja i Catalunya. A tot l'Estat, ja n'hi ha més de 1.000.A Vitòria s'ha decretat el tancament de totes les escoles, públiques i privades, durant els propers 15 dies. També a Àlaba, el govern basc ha ordenat precintar dos centres més, a Labastida, així com també el Campus Universitari. L'excepcional mesura, inèdita fins ara a l'Estat, s'ha pres després que un alumne estigues en contacte amb dues persones contagiades i jugués un partit de futbol sala.Aquest mateix matí, l'Ajuntament de Barcelona també ha anunciat el tancament d'una escola bressol arran del positiu d'una professora.La comunitat madrilenya ja va ser la primera en aplicar una mesura dràstica global aquest divendres, quan va decretar el tancament de tots els centres de dia per a gent gran, un col·lectiu especialment vulnerable als efectes del coronavirus. Salut Pública ha anat un pas més enllà aquest dilluns i ha limitat les visites a totes les residències de la regió, públiques i privades.L'estat espanyol supera el miler de casos de coronavirus, segons dades facilitades aquest dilluns pel Ministeri de Sanitat i tenint en compte la darrera actualització del Departament de Salut. A Catalunya, segons l'últim tall, 78 persones s'han contagiat del coronavirus.El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha reconegut que l'estat espanyol és un "país de transmissió local, encara que molt limitada".Les autoritats sanitàries qualifiquen d'"important" aquest augment de contagis i anuncien que, en diverses regions com el País Basc o Madrid, s'està estudiant aplicar mesures específiques de prevenció.

