Els aznarians catalans fan costat a una Álvarez de Toledo a la corda fluixa

En els rengles del PP català, s'han aixecat veus molt crítiques contra la portaveu, com la de Jorge Fernández

La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, passa per hores difícils. Probablement, le smés difícils des que Pablo Casado va dipositar la seva confiança en ella per dirigir el grup parlamentari, un càrrec que requereix molta cintura política i saber navegar en aigües remogudes, donant peixet a uns i altres. Les contínues sortides de to de la marquesa de Casa Fuerte -la diputada és filla d'una nissaga aristocràtica- estan esgotant els darrers grams de paciència dels seus companys. La darrera relliscada ha estat una enèsima polèmica amb el moviment feminista , amb el seu anunci que no aniria a la manifestació del 8-M, mostrant altre cop el seu menys preu pel Dia de la Dona Treballadora. Una actitud que li ha valgut crítiques severes des del feminisme.A Álvarez de Toledo només li donen un suport actiu els dirigents més vinculats a José María Aznar i a la FAES. En favor d'ella hi ha que entre aquest dirigents hi ha el president del aprtit, Pablo Casado. Però en aquests moments, la diputada per Barcelona té -ja la tenia- l'oposició dels sectors més moderats del partit, de molts barons -amb el gallec Alberto Núñez Feijóo al davant-, però també del nucli dur de Génova, amb el secfretari general de la formació, Teodoro García Egea, al davant. Els aznarians, però, estan amb ella. Els partidaris catalans de l'expresident preparen un acte amb Álvarez de Toledo a Barcelona per aquest dijous que té tot l'aire d'un homenatge.El Club Tocqueville, que presideix l'escriptor Valentí Puig, ha convidat Cayetana Álvarez de Toledo. El club ha esdevingut un nucli ideològic conservador, amb molta proximitat amba la fundació FAES, que és el seu referent ideològic. Entre elss eus activistes més destacats hi ha l'economista Albert Guivernau, professor de la Universitat Abat Oliba, l'escriptor Ferran Toutain, l'historiador Jordi Canal i l'advocat Arnau Guasch.Recentment, els del Club Tocqueville van tenir com a convidat l'expresident José María Aznar, de qui són admiradors, i a qui van acollir a Barcelona. Un altre convidat recent ha estat l'eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas, recuperat per Inés Arrimadas per a la seva executiva. I és que la bel·ligerància envers el sobiranisme és un altre dels aglutinadors del Club Tocqueville. L'estil de la portaveu al Congrés li ha fet guanyar també antipaties i crítiques en el si dels populars catalans, on molts quadres es queixen de la seva absència en moltes de les reunions de l'executiva. La particular manera de fer política d'Álvarez de Toledo ja ha generat crítiques obertes, com la de l'exministre Jorge Fernández Díaz.Entre les declaracions de la portaveu al Congrés i el vídeo elaborat pel PP amb motiu del 8-M, en què diverses dirigents elogien a polítiques d'altres partits, hi ha tota la contradicció que viu el PP de Casado. Ultraconservador uns dies, moderat els altres, sembla que Casado espera que els esdeveniments decideixen cap on ha d'anar el partit, que afronta un difícil 5 d'abril. Les eleccions al País Basc i a Galícia poden exigir un cop de timó.A Euskadi, el partit ha tancat un acord amb Ciutadans i ha endurit el discurs, recuperant Carlos Iturgaiz, amb males perspectives a l'horitzó. Un mal resultat afebliria el flanc més intransigent de Casado. És a dir, a Álvarez de Toledo. A Galícia, si Núñez Feijóo conserva la majoria, coincidint amb un fracàs dels populars bascos, esdevindrà un referent per un PP més centrat. I si cau, el resultat no serà bo tampoc per Casado. Serà difícil, en tot cas, que Álvarez de Toledo sigui útil com a portaveu després d'un 5-A amb males notícies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor