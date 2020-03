Joan Carles, Corinna, Aràbia: un triangle explosiu per a la monarquia

Joan Carles de Borbó, l'emèrit acorralat Joan Carles I, en una imatge del mes de març. Foto: Casa Reial

"O Corinna o corona". Sembla que és això el que li van dir al monarca després de l'accident a Botswana des de diverses instàncies institucionals. Joan Carles I, que s'acostava als quaranta anys de regnat, iniciats el 22 de novembre de 1975 amb el cos de Franco encara calent, no hi va poder arribar. El 2014 va ser forçat a abdicar en el seu fill Felip. Aleshores va perdre el tron. Ara, amb les noves investigacions en curs, veu perillar el seu llegat.

Juan Miguel Villar Mir, negocis al desert Villar Mir, expresident d'OHL. Foto: europa press

El projecte d'AVE de la Meca a Medina va ser adjudicat per 6.732 milions d'euros l'octubre del 2011. Adif s'encarrega ara del manteniment de la línia i Renfe de la seva explotació. Les dotze empreses espanyoles que van intervenir en l'operació són Adif, Renfe, Indra, Ineco, Cobra, Consultrans, Dimetronic, Copasa, Imathia, Inabensa, Ineco i OHL, a més de dues de saudites. Fiscalia Anticorrupció investiga si es van produir pagaments irregulars per fer reeixir aquesta operació. Es tractaria de 134 milions d'euros pagats, suposadament, pel consorci a una intermediària, la iraniana Shahpari Azam Zanganeh. Aquesta dona és la vídua d'Adnan Kashoggi, un multimilionari saudita que havia fet bona amistat amb Joan Carles I. Un dels empresaris clau d'aquesta història és Juan Miguel Villar Mir, presdient d'OHL durant anys, fins que ho va deixar en mans d'un dels seus fills, Juan Villar Mir de Fuentes. Juan Miguel Villar, que va ser ministre d'Hisenda en el primer govern de la monarquia, arrossega diversos casos als tribunals sobre comissions il·legals. Joan Carles el va fer marquès de Villar Mir.





Abdulaziz, el rei generós El rei emèrit Joan Carles amb el rei Abdelaziz Foto: Europa Press

Segons el diari suís Le Tribune de Genève, la fiscalia investiga el cobrament de 100 milions de dòlars a un compte d'una societat del Panamà, Lucum, suposadament vinculada al rei emèrit. A la fundació estarien vinculats dos possibles testaferros: l'advocat Dante Canonica i el gestor de fons Arturo Fasana. L'origen dels diners era saudita: de l'aleshores monarca Abdulaziz, ja desaparegut. La major part d'aquests diners, 65 milions, haurien anat a parar a Corinna. Es desconeix si aquests pagaments tenien res a veure amb el projecte d'AVE. El que sí que sembla més evident és que estaven vinculats -any 2008- a un acord estratègic Madrid-Riad per afavorir la imatge del regne saudita. Dins d'aquests acords hi havia la celebració d'una ciomera interreligiosa a Madrid.