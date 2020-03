VÍDEO Com fer un bon ús de les mascaretes per protegir-se del coronavirus

Des que van aparèixer els primers casos de coronavirus al territori, moltes persones van començar a fer-ne ús en un intent de prevenir els contagis als llocs públics però des del Govern s'ha desencoratjat el seu ús dient que sols genera alarmisme i que és molt més efectiu rentar-se les mans. Ara bé, en els darrers dies la crisi generada per la infecció s'ha agreujat, tant dins de l'Estat com a nivell Europeu, i tornen a aparèixer les preguntes: cal utilitzar mascaretes? Són realment efectives per prevenir el contagi?Només quan s'entri en contacte directe amb una persona que tingui o pugui tenir el virus. Per tant, no és necessari portar-les quan es vaig pel carrer ni en espais públics, quedant el seu ús limitat al personal mèdic quan hagi d'atendre possibles casos.Dependrà del contacte. Si sols es parlar amb la persona i aprorpar-s'hi basta una mascareta simple. En cas d'exploració física o qualsevol situació que impliqui un contacte més directe, la mascareta haurà de ser del tipus F-FP2, i ja en casos més delicats (intubació o situacions que normalment sols realitza el personal mèdic), les F-FP3

