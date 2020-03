Barcelona tanca una escola bressol i confina tres regidors pel coronavirus

Dos casos positius de coronavirus a Barcelona han obligat a tancar l'escola bressol municipal Gràcia -el primer centre precintat a la capital catalana pel Covid-19-, d'una banda, i a aïllar el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i els regidors Jordi Martí i Montserrat Ballarín.L'origen d'aquestes estrictes mesures de prevenció és el positiu en el virus que van donar aquest cap de setmana una treballadora de la llar d'infants, que estarà tancada com a mínim dues setmanes, i un empleat de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica del consistori de la capital catalana.A més dels tres regidors, hi ha altres persones de l'equip directiu i gerencial de l'Ajuntament en aïllament. Cap dels contactes propers als contagiats presenta, per ara, símptomes. Pel que fa als treballadors municipals, continuaran treballant des de casa. Collboni, Martí i Ballarín estan de moment a casa seva a l'espera que l'Agència de Salut Pública de Barcelona valori si poden anar a treballar.Els dos infectats, segons informat l'executiu d'Ada Colau en un comunicat, presenten símptomes lleus, evolucionen favorablement i es troben a casa seva. En el mateix comunicat, l'Ajuntament insisteix que són mesures previstes en els protocols, acordades amb les autoritats sanitàries.

