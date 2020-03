Dones de l'esquerra independentista denuncien violència masclista d'un membre d'Endavant

CADA DIA ÉS 8M i avui exposem els fets q denunciavem fa uns dies gràcies a #MatxisEI . Aprofitem, també, per fer unes quantes demandes tant a l'agressor com a les organitzacions d les q forma part. pic.twitter.com/hKCX9flUPy

Bueno i aprofitant q surt tot de penya amb el si pots provar el q dius, denuncia, US COMENTO Q EL CAS Q VAIG OBRIR FA UN ANY A JUTJATS HA SIGUT ARXIVAT.

Les amenaces per escrit i el testimoni no han estat suficient.