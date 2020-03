El govern espanyol admet efectes en l'economia pel coronavirus

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, admet que la crisi del coronavirus ja està provocant els primers efectes en l'economia. En una entrevista a RNE, Calvo ha dit la situació s'està "allargant" i que el turisme és una part molt important del PIB espanyol.Malgrat això, ha assegurat que des de l'executiu estan treballant per "veure de quina manera aquestes efectes es poden pal·liar". "Hem d'estar vigilants perquè no hi hagi cap situació que se'n vagi una mica fora del que és desitjable en una economia com la nostra, de les poques del món que està creixent", ha insistit. En aquest sentit, ha admès que tot i que l'economia "funciona", hi ha una situació "complicada".Amb tot, Calvo ha defensat el sistema sanitari espanyol en la gestió del crisi. "Crec que vam reaccionar molt aviat i molt bé perquè a ningú se li escapa que si estem en situació de contenció obeeix a que es va actuar de manera ràpida i diligent", ha insistit.

