VÍDEO Com rentar-nos les mans correctament, explicat en menys d'un minut

Una de les mesures més eficaces contra el coronavirus és rentar-se les mans. @Daniel_Arbos ens demostra com fer-ho bé. 👇🏻#ElsMatinsTV3 pic.twitter.com/WVx13xwwgE — Els matins TV3 (@elsmatins) March 5, 2020

Rentar-se les mans és una de les mesures més eficaces per combatre l'expansió del coronavirus. Totes les autoritats sanitàries, encapçalades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), insisteixen que una bona higiene de les mans pot marcar la diferència. Qui més qui menys, tots tenim l'hàbit de rentar-nos-les mínim una vegada al dia. Però, ho fem bé?​Daniel Arbós, expert en comunicació científica i director de Comunicació de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), explica en el següent vídeo, extret de la seva secció al programa Els Matins de TV3, quins passos hem de seguir per fer-ho correctament.Només aigua no és suficient. Cal netejar-se amb sabó o bé amb gel desinfectant. És vital entretenir-s'hi una estona, mig minut aproximadament, i no només fregar el palmell i el dors. Un cop fetes les zones més superficials, no ens podem oblidar d'aprofundir en la part interdigital ni de les puntes dels dits i les ungles.Tot seguit, una nova demostració, a càrrec de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

