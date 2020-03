L'escopeter que va ferir Español a l'ull va disparar almenys dues vegades

L'escopeter que va ferir a l'ull Roger Español prop de l'Escola Ramon Llull a Barcelona durant la jornada de l'1-O no va disparar només una vegada. Segons ha avançat l' Ara , l'informe pericial dels Mossos assenyala que l'agent de la policia espanyola UC563 va disparar almenys dues vegades. Aquest dilluns, la policia catalana ratificarà davant del jutge el contingut d'aquest anàlisi, que també identifica l'escopeter i confirma el que ja havia comunicat el Centre de Defensa dels Drets Humans Irídia i la defensa d'Español.L'informe segueix els moviments de l'escopeter que va ferir l'activista a través d'imatges i gravacions aportades per veïns i mitjans de comunicació. En un primer moment, l'agent apunta cap a Español quan ell és a punt de xutar un objecte cap a la línia policial. En aquell moment, l'escopeter va disparar un primer tret cap a l'home, però no s'especifica si va ser una advertència sonora o una bala de goma. Després, l'informe apunta que l'escopeter va fer un segon tret, aquest cop sí d'un projectil de goma, que impacta contra Español.El titular del jutjat 7 de Barcelona, que instrueix la causa per les càrregues de l'1-O a la capital catalana, va demanar un informe als Mossos que finalment ha avalat la postura d'Irídia. El dia que van presentar el document, l'organització de defensa dels drets humans va assegurar que era "un abans i un després" en el procediment judicial.L'agent assenyalat, un dels 40 investigats, va assegurar davant del jutge que no havia vist ferits, va assumir que va disparar bales de goma però va negar haver-ho fet contra Español. D'aquesta manera, és la primera vegada que en un cas de bales de goma s'identifica l'agent. Anteriorment i en tots els casos de rellevància penal sobre persones ferides per bales de goma a l'Estat, els policies s'havien encobert entre ells i, per tant, sempre s'havia acabat imputant qui havia donat l'ordre i no qui l'havia executat.

