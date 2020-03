La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, deixarà la presidència del consell nacional del PDECat quan hi hagi un procés de renovació que ella mateixa ha demanat al partit. Així ho ha anunciat en una entrevista a Tot Barcelona que ha publicat aquest cap de setmana. Conesa va arribar a la presidència del consell nacional el 2016 quan es va imposar a la votació contra l'exconseller Santi Vila.Conesa ha explicat que ha seguit al càrrec per "compromís" amb el president del PDECat, David Bonvehí, i ha confiat que el relleu es pugui fer "aviat" perquè, segons ha dit, ella ja ha comunicat que vol tancar aquesta etapa."La renovació ha de venir aviat i no tinc intenció de tornar-me a presentar per al càrrec", ha explicat Conesa, que ha seguit per compromís amb el president del partit, David Bonvehí. Ara assenyala que la nova etapa del partit també ha de contemplar "perfils diferents". Segons la presidenta del Port de Barcelona, ja es va haver d'esperar perquè hi havia eleccions municipals i després per les eleccions espanyoles. "Ja els he dit que tanco aquesta etapa, espero que sigui aviat", ha conclòs.Preguntada pel seu futur a la política, Conesa ha respost que la seva prioritat ara és la gestió. "No tinc presa cap decisió, però m'agrada molt la gestió i m'agradaria continuar-hi molts anys. Si veiés que puc aportar més a la política, potser canviaria el xip, però ara mateix em veig en la gestió", ha argumentat.

