VÍDEO «Pato de Lucía», l'ànec que ha fet furor a les xarxes tocant la guitarra amb el bec

I can’t stop watching this video. this is pure raw unrefined TALENT. pic.twitter.com/z7SWwtsVup — queen quen (@quenblackwell) March 6, 2020

No és el famós guitarrista Paco de Lucía, però quasi. La sorprenent destresa d'aquest ànec tocant la guitarra amb el bec ha fet furor a les xarxes. El vídeo, penjant a la famosa xarxa social Tik Tok, no sols s'ha fet viral sinó que també ha generat comentaris tan enginyosos com els de "Pato de Lucía" o bé altres vídeos amb animals tocant instruments musicals com aquest cavall:

