VÍDEOS Rull torna a trepitjar Terrassa entre abraçades, aplaudiments i crits de «llibertat»

🔴ÚLTIMA HORA: Aplaudiments i crits de llibertat, així ha arribat @joseprull a @Mutua_Terrassa on treballarà als serveis jurídics. L'exconseller ha saludat els centenars de persones que li han volgut donar la benvinguda; informa @marcsolev des de #Terrassa https://t.co/rAiZAyhClU pic.twitter.com/Edw45X4DFz — LaTorre (@torrepalau) March 9, 2020

VÍDEO Ara mateix crits de «No són presos, són hostatges!» a les portes de @Mutua_Terrassa on centenars de persones, entre les quals membres de l'@trsxlaindepe, esperen l'arribada de @joseprull; informa @marcsolev des de #Terrassa https://t.co/9xuNBD5gHL pic.twitter.com/GXTBz5PNNx — LaTorre (@torrepalau) March 9, 2020

VÍDEO Gran expectació ara mateix a les portes de @Mutua_Terrassa per rebre l'exconseller terrassenc @joseprull en el seu primer dia de feina als serveis jurídics; informa @marcsolev des de #Terrassa https://t.co/9xuNBD5gHL pic.twitter.com/CG6dR0mQVN — LaTorre (@torrepalau) March 9, 2020

Llargs aplaudiments, molts crits de suport i emocions a flor de pell. Així ha arribat el terrassenc Josep Rull a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), en el seu primer dia de permís per treballar als serveis jurídics. Unes 200 persones s'han aplegat a les portes del centre hospitalari per rebre l'exconseller terrassenc amb cartells i pancartes de benvinguda i també reclamant l'amnistia.Membres de l'Assemblea Nacional Catalana (ACN) de Terrassa, ciutadans que no s'han volgut perdre l'arribada de l'exconseller així com diversos treballadors, han fet un passadís per on ha passat Josep Rull i la seva dona Meritxell Lluís, que l'ha acompanyat des de Lledoners.Els carres del voltant de MútuaTerrassa han quedat completament col·lapsats per la munió de persones que han volgut acostar-se a saludar al pres terrassenc. Des de primera hora s'han fet sentir amb càntics a favor de la independència i l'amnistia dels presos polítics. Rull a sortit aquest matí, a primera hora, de Lledoners i podrà estar fora de la presó durant dotze hores al dia cinc dies a la setmana (de dilluns a divendres) en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que se li va aplicar la setmana passada com a la resta de presos polítics. El dirigent de JxCat, juntament amb Jordi Turull, ha estat l'últim dels líders independentistes a accedir a aquest article, que fins ara ha comptat amb l'oposició de la Fiscalia però ha estat avalat, en el cas de Jordi Cuixart, pel jutjat de vigilància penitenciària. L'article 100.2 està previst en el reglament penitenciari i hi accedeixen uns 400 interns cada anys. Ha estat aplicat a tots els presos independentistes, un cop han estat classificats en segons grau penitenciari. Aquest article és d'aplicació immediata però ha de rebre l'aval del jutjat de vigilància penitenciària i, en última instància, de l'Audiència Provincial. Fins que no es pronunciï, els presos podran anar sortint de la presó unes hores al dia per treballar, fer tasques de voluntariat o cuidar familiars en edat avançada.Paral·lelament, els presos han començat a presentar els recursos d'empara al Tribunal Constitucional contra la sentència de l'1-O, que els condemna a entre nou i tretze anys de presó pels delictes de sedició i malversació. Els primers en presentar-lo, dimecres passat, van ser Rull, Turull i Jordi Sànchez, que van denunciar vulneracions de drets durant tot el procediment i van exigir que es deixi en suspens la sentènca mentre el Constitucional aborda el recurs, un tràmit que pot durar anys. Jordi Cuixart també l'ha presentat. La seva defensa ho va anunciar en un acte a Madrid on també va denunciar vulneracions de drets fonamentals, com ara el dret a reunió.

