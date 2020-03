Un home assassina a la seva dona d'un tret al cap al País Valencià

Una dona ha estat assassinada d'un tret al cap per la parella a la localitat de Vilanova de Castelló i que s'està contemplant com un possible nou cas de violència masclista, segons informen diversos mitjans.L'home ha estat detingut per agents de la Guàrdia Civil, que ha afirmat que el tret al cap que ha posat fi a la vida de la seva dona havia estat un accident mentre netejava l'arma. El succés es va produir el divendres a la nit, i la víctima, una dona d'uns 37 anys, va ser traslladada a l'Hospital La Fe de València, on ha mort aquest diumenge.

