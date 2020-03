Pànic en un municipi de Lleida per una falsa alarma de coronavirus

El municipi de Castellserà (Urgell) ha viscut aquest diumenge amb el temor a un contagi per coronavirus. La família d'una dona octogenària que ha mort per problemes respiratoris ha estat el focus de l'atenció després que una dona que havia viatjat amb l'àvia notés símptomes de mal de coll. La mateixa dona ha avisat al 061 i s'ha activat un protocol que ha acabat amb la policia acordonant la zona fins que s'ha retirat el cos, cap a les onze de la nit.Segons ha informat l'alcalde, Marcel Pujol, es tracta d'una falsa alarma provocada per una activació errònia del protocol. Ara, el forense haurà de determinar la causa de la mort de la dona, per bé que des del Departament de Salut es descarta que sigui un nou cas de la malaltia.

