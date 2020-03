El Govern demana que el Barça-Nàpols es jugui a porta tancada pel coronavirus

El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, ha constatat aquest dilluns que "tota la prudència aconsella" que el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions League entre el Barça i el Nàpols previst per al dimecres de la setmana vinent, el 18 de març, es jugui a porta tancada.En declaracions a Catalunya Ràdio, Figueras ha indicat, però, que la decisió encara no està presa, i que aquesta setmana hi haurà reunions entre el Govern i el club per valorar la situació. De moment ja hi ha unes 5.000 entrades venudes a seguidors italians.Tot i que Nàpols no és una de les zones aïllades, Itàlia és un país de risc. Seguint els protocols, ha continuat Figueras, el que tocaria és suspendre el partit si no fos de competició, o bé "jugar-lo amb el mínim risc possible".Ha explicat que dissabte es va reunir la comissió tècnica formada per diferents departaments del Govern i es va prendre la decisió d'ajornar la Marató de Barcelona, i també es va posar sobre la taula quins són els grans esdeveniments esportius que estan a tocar, com ara el partit del Barça.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor