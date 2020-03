El coronavirus es dispara a Catalunya: 29 casos en les darreres 24 hores

Increment substancial dels casos de coronavirus a Catalunya. El departament de Salut ha informat aquest diumenge, en un comunicat, de 29 nous positius per Covid-19. Amb aquests nous positius, la xifra total ascendeix ja a 78, i cinc dels pacients es troben greus.El departament, com ja està fent des de divendres, no ha informat de la localització geogràfica dels nous infectats. En aquests 29 nous casos, a més, tampoc no ha informat de l'edat dels pacients ni de com han contret la infecció.L'allau de nous casos de coronavirus arriba després que, fins a ahir mateix, els positius arribessin en forma de degoteig més o menys pronunciat. Així, aquest dissabte Salut havia Salut confirmat tres casos, deixant la xifra en 49. Dissabte, una dona de 87 anys va morir a causa del covid-19, convertint-se en la primera víctima mortal en territori català.Aquest augment sobtat dels casos de coronavirus a Cataluya arriba també quan es multipliquen els casos a l'Estat, on ja hi ha 17 morts per la malaltia , després que aquesta tarda s'hagin conegut tres víctimes mortals a lEuskadi i una a l'Aragó.El gran salt en les xifres, però l'ha protagonitzat Itàlia, on el coronavirus s'escampa ja fora de control : les autoritats italianes han informat aquest diumenge de 133 morts i més de 1.300 nous contagis en 24 hores.L'anunci a Itàlia arriba l'endemà que el govern del país hagi aplicat mesures dràstiques per contenir l'avanç del virus, entre les quals destaca l'aïllament de la regió de la Llombardia -focus original del brot a Itàlia- i de 14 províncies més, que sumen una població total d'uns 11 milions de persones.Divendres, el departament de Salut descartava tancar escoles -tot i que instava a suspendre les pràctiques d'estudiants en hospitals i CAPs - i centrava els esforços en blindar les residències d'avis, un col·lectiu especialment vulnerable a les inclemències del virus.La Generalitat demana que les persones que tinguin febre o símptomes respiratoris o bé que hagin viatjat a zones de risc que s'abstinguin de fer visites als centres de gent gran. La recomanació també afecta residències i centres de dia de persones amb discapacitat, amb trastorns de salut mental, i infantils i juvenils.També es recomana regular el nombre de visites i que els familiars es rentin les mans a l'entrada i la sortida als lavabos que tenen reservats. També s'hauran de difondre les mesures preventives amb cartells situats a l'entrada, a les recepcions i a les sales d’espera de les residències. A més, es recomana als usuaris de centres de dia que presentin símptomes respiratoris que no hi vagin."Demanem a la ciutadania que tingui especial sensibilitat amb les persones en centres residencials perquè són especialment vulnerables i, per tant, que evitin anar-hi si tenen el mínim símptoma respiratori que pugui posar en risc el familiar", ha afirmat Sebastià Santaeugènia, del Programa d'Atenció i Interacció Social i Sanitària.Desenes de bars, restaurants i comerços regentats per xinesos a Barcelona han decidit tancar per prevenir les possibilitats de contagi del coronavirus. Així ho confirmen afonts de la Federació de Corporacions Xineses de Barcelona, que agrupa més de 260 empreses i petits comerciants, sobretot a l'àrea metropolitana.Les mateixes fonts relaten que la comunitat xinesa té la sensació que les autoritats sanitàries de l'estat espanyol i del conjunt d'Europa es prenen "a la lleugera" les possibles conseqüències del virus sobre la població. Sobretot, si es comparen amb les preses per la Xina. "Nosaltres ens prenem seriosament les possibilitats de propagació del coronavirus. A Itàlia no se n'ha fet molt cas i aquí es pensen que és només una febre", defensen.

