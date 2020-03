VÍDEO Ciutadans, fora de la marxa del 8-M a Madrid entre empentes i insults

· Manifestante: "Yo estoy sentada en la vía pública"

· Villacís: "Oye pues nada, levantamos esto..."

· Manifestante: "Y pasáis por encima, por supuesto"



Abucheos y gritos de "fuera fascistas" a Ciudadanos en la manifestación del #8M2020 en Madrid https://t.co/DbDnZgoCtr pic.twitter.com/wwyAh1ZaZc — Europa Press (@europapress) March 8, 2020

La vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís i la consellera de Cultura de la Comunitat de Madrid, Marta Rivera, han abandonat escortades la manifestació convocada per la Comissió 8M Madrid celebrada amb motiu del Dia Internacional de la Dona, després de rebre insults i esbroncades per part d'un nodrit grup de manifestants.A l'inici de la manifestació, la capçalera de Cs ha sortejat tres joves que s'havien assegut davant de la pancarta de la formació taronja per impedir que iniciés el seu recorregut, prenent les regnes la vicealcaldessa de Madrid en decidir aixecar el cartell i saltar per sobre de les noies.L'incident s'ha produït a l'inici de la manifestació quan tres joves s'han plantat davant de la capçalera taronja. Al darrere s'hi trobaven diverses dirigents de Cs, entre elles Villacís, la consellera Marta Rivera i la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, entre d'altres.Després d'observar la situació, Villacís i De la Cruz s'han ofert a ajudar les joves a aixecar-se i, després del seu rebuig, Villacís ha plantejat passar per sobre per seguir amb la marxa."Doncs res, aixequem això i passem", ha dit Villacís aconseguint que la capçalera pogués avançar. Però ho han fet sota insults d'alguns manifestants, que els han increpat al crit de "floreros" i fora ", a la qual cosa elles han respost amb crits de "dins" i "llibertat".No obstant això, els insults i esbroncades han anat a més, fins que els dirigents de Cs no han pogut avançar a l'altura de la Plaça de Neptú, sent escortats per diversos agents de la policia espanyola. Finalment, Villacís i la resta dels seus companys han abandonat la marxa davant les esbroncades i insults de diversos manifestants que envoltava als polítics de la formació taronja.No és el primer cop que membres de Ciutadans han d'abandonar increpats una manifestació de caire social. Ja va ocórrer així durant la darrera marxa de l'orgull gai a Madrid , amb Inés Arrrimadas, aleshores, com a gran protagonista.

