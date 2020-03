El coronavirus, fora de control a Itàlia: 133 morts i més de 1.300 nous contagis en 24 hores

El coronavirus continua estenent-se per Itàlia. I ho fa fora de control, a jutjar per les xifres que han fet oficials les autoritats italianes aquest diumenge: 1.326 nos contagis i 133 morts en només 24 hores. Amb aquests nous casos, el balança al país transalpí és ja de 366 morts i 6.387 positius. Tot plegat, en menys d'un mes i mig, des que el 21 de febrer es va conèixer el primer cas, a la regió de la Llombardia.Les dades arriben l'endemà que el govern italià hagués pres mesure dràstiques per intentar aturar els contagis. La principal, l'aïllament de la regió de la Llombardia -focus original del brot a Itàlia- i de 14 províncies més , que sumen una població total d'uns 11 milions de persones.També aquest diumenge, s'ha conegut que el president de la regió del Piemont, Alberto Cirio, ha donat positiu per Covid-19 , segons ha explicat ell mateix en un vídeo a Facebook.Mentrestant, el virus continua estenent-se també a l'Estat espanyol. Tres noves morts a Euskadi i una a l'Aragó fan pujar a 17 el nombre de víctimes mortals pel coronavirus a l'Estat. Poques hores abans, tres nous a la Comunitat de Madrid havien situat la xifra de morts a l'Estat en 13.A Catalunya, la darrera xifra aportada pel departament de Salut, d'aquest dissabte, era de 49 casos positius. Des de divendres, el departament ja no informa de la localització geogràfica dels nous casos

