«Ho volem tot»: el 8-M torna a prendre el carrer

La gran manifestació unitària del moviment feminista del 8 de maig ha omplert aquest dissabte a la tarda el centre de Barcelona, en un ambient a la vegada festiu i reivindicatiu, sota el lema "Juntes i diverses per una vida digna".



La marxa, amb un total de 50.000 persones segons xifres de la Guàrdia Urbana i de 300.000 segons l'organització, ha arrencat de la plaça Universitat a les 17h, i ha transcorregut per la Gran Via fins al passeig de Lluís Companys. Una hora després de començar a caminar, les manifestants -els homes que hi han participat, en una proporció molt menor, han estat convidats a fer-ho lluny d el acapçalera- encara estaven accedint a la cantonada de la Gran Via amb Rambla Catalunya.

Les altres principals marxes unitàries de Catalunya han arrencat a les places Imperial Tarraco de Tarragona, Ricard Vinyes de Lleida i 1 d'Octubre de Girona. A més, durant tot el dia hi ha hagut manifestacions, concentracions i actes diversos arreu del país.A l'Arc de Triomf de Barcelona l'acte final ha començat passades les 19.30 hores i ha acabat amb la lectura d'un manifest on les organitzadores lamenten que no s'han produït "els canvis necessaris a nivell social i polític" i per això exigeixen "fer efectius tots els drets i totes les llibertats per a totes". "Ho volem tot", reivindiquen les organitzadores.El text ha dedicat una atenció especial a la precarietat laboral de les dones, i molt particularment de les que es dediquen a les feines de cures. També s'ha referit al dret a l'avortament i ha carregat contra la llei d'estrangeria, entre d'altres reivindicacions. "Som les que no hi són, som les assassinades, som les preses i som les que es van quedar al fons del mediterrani", resa una part del manifest.Així mateix, el manifest també ha tingut un punt en clau sobiranista: "Exigim la llibertat de les preses, el lliure retorn de les exiliades i la cancel·lació de totes les causes per haver exercit el dret a l'autodeterminació".El feminisme arribava a aquest 8-M havent aconseguit una fotografia de gran impacte a escala internacional: la victòria del moviment #MeToo enfront de Weinstein . també destaquen l'onada verda a Argentina pel dret de l'avortament o la performance de "El violador ets tu" que ha donat la volta al món. I, en els darrers dies, a Catalunya ha impactat a les xarxes l'aparició del hashtag #MatxisEi, sota el qual s'han denunciat desenes de casos d'abusos, assetjaments i discriminacions ha posat de relleu que cap espai està exempt de masclisme.Una altra de les reclamacions d'aquest any del moviment és la dels drets sexuals i reproductius. L'Observatori dels Drets Sexuals i Reproductius van recollir durant el 2019 nombroses situacions de vulneracions, com ara els impediments i dificultats que encara hi ha al territori per avortar. "Encara es produeixen avortaments clandestins a Catalunya", assegura la coordinadora de l'Associació dels Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldavert.

