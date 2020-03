Tres morts a Euskadi i un a l'Aragó fan pujar a 17 el nombre de víctimes pel coronavirus a l'Estat

Tres morts a Euskadi i un a l'Aragó fan pujar a 17 el nombre de víctimes pel coronavirus a Espanya. El Departament de Salut basc detalla aquest diumenge que les finades per la covid-19 són dues dones, de 92 i 88 anys, que es trobaven ingressades en aïllament a Àlaba i una dona de 87 anys, ingressada en aïllament a Biscaia. Totes elles patien patologies cròniques prèvies.En paral·lel, el govern de l'Aragó ha confirmat la mort per coronavirus d'un home de 85 anys que es trobava a l'Hospital Clínic Universitari de Saragossa. L'ancià vivia en una residència d'avis de la capital aragonesa on s'han detectat almenys sis casos més de covid-19, entre els quals una treballadora de 46 anys, que es troba aïllada a casa seva. Poques hores abans , tres nous a la Comunitat de Madrid havien situat la xifra de morts a l?Estat en 13. Es tracta d'un home de 77 anys que estava ingressat a la UCI de l'Hospital de Torrejón de Ardoz, un segon home de 88 anys que ha mort a l'Hospital del Sureste i un tercer home de 73 anys que ha traspassat a l'Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, segons ha precisat aquest diumenge la conselleria de Sanitat de Madrid, una comunitat que ja suma 8 de les víctimes mortals pel covid-19.Els set finats d'aquestes últimes hores "presentaven patologies prèvies". El Ministeri de Sanitat ha informat que arreu de l'Estat ja hi ha un total de 589 casos confirmats de coronavirus i només Madrid acumula 202 d'aquests positius.

