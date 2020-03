El president de la regió italiana del Piemont, positiu per coronavirus

Nou cas de coronavirus en un dirigent polític de primera línia a Itàlia. El president de la regió del Piemont, Alberto Cirio, ha donat positiu per Codi-19, segons informa el diari La Repubblica."Estic bé", ha assegurat Cirio, en un vídeo que ha publicat a Facebook, i en què ha avançat que continuarà treballant "a distància".El president del Piemont -regió septentrional del país, amb capital a Torí- ha afegit que es troba "aïllat" en una part de casa seva. Des del govern regional s'ha explicat que ja ha pres "mesures" per protegir les persones amb qui ha estat en contacte.El positiu de Cirio arriba poques hores després que el president de la regió del Lazio, Nicola Zingaretti, donés també positiu per coronavirus.Itàlia ha pres mesures dràstiques en les darreres hores per intentar contenir el coronavirus. La principal, l'aïllament de la regió de la Llombardia -focus original del brot a Itàlia- i de 14 províncies més, que sumen una població total d'uns 11 milions de persones.

