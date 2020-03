Colau, sobre la manifestació del 8-M: «Avui cal sortir al carrer per dir prou de violència contra les dones»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha animat aquest diumenge participar a la manifestació feminista del 8-M: "Avui cal sortir al carrer per dir prou de violència contra les dones", ha reclamat Colau."Dones i nenes amb tota la seva diversitat ens hem de preparar per omplir els carrers i les places, amb alegria", ha continuat l'alcaldessa de Barcelona, que ha precisat que les "dones reals" van molt més enllà de la dona blanca de classe mitjana –que visibilitza el moviment feminista a Europa- i "engloba dones d'orígens i llengües diferents, LGTBI i amb diversitat funcional". "Aquesta diversitat ens fa millors", ha assenyalat Colau, que també considera que els moviments feminista i contra l'emergència climàtica "es donen la mà"."És el moment de canviar un sistema que no funciona.I una oportunitat per a totes les dones i també per a tots els homes", ha reflexionat en veu alta l'alcaldessa de Barcelona. "Hem de poder fer nostre el clam del carrer i poder dir que volem tornar soles a casa a l'hora que ens doni la gana, vestides com ens doni la gana i, si de cas, borratxes. Sense haver de patir mai més per la violència contra les dones", ha conclòs Colau.

