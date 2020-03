Un motorista mor en un accident al Montmell, al Baix Penedès

Un motorista ha mort aquest diumenge en un accident que s'ha produit a Montmell, al Baix Penedès.El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí hi ha hagut un sinistre de trànsit al punt quilomètric 7,4 de la TV-2401. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís de l’accident a les 10.29 h.Per causes que encara s'estan investigant, han col·lidit un turisme i una motocicleta. Com a conseqüència de la topada, ha mort el conductor del vehicle de dues rodes.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor