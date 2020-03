El govern espanyol demana a les persones «amb símptomes» que no vagin a les manifestacions del 8-M

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha demanat a les "persones amb símptomes" que "no assisteixin" a les manifestacions del 8 de març, "es quedin als domicilis i s'autoaïllin contactant amb les autoritats sanitàries perquè es puguin fer les proves" per determinar si tenen coronavirus.Després que Itàlia hagi decretat l'aïllament de 16 milions de persones al nord del país per frenar l'expansió del coronavirus, Illa ha explicat que ha mostrat el suport de l'executiu espanyol a l'italià per una mesura "molt dràstica" que s'ha pres en un "esforç de coherència" que suposa "la interrupció del fluxe de viatgers" amb aquesta zona.Aquest diumenge al matí els casos a Espanya eren 589, el 60% concentrats a Madrid, el País Basc i La Rioja.

