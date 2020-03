Mor l'escriptor Luis Racionero als 80 anys

L'escriptor Luis Racionero i Grau (La Seu d'Urgell, 1940) ha mort aquest diumenge als 80 anys. També economista i urbanista, Racionero ha estat un prolífic novel·lista, director de la Biblioteca Nacional entre 2001 i 2004 i col·laborador de diverses revistes i diaris com El País, La Vanguardia o Mundo Deportivo.Acumula diversos premis literaris com el Prudenci Bertrana de 1981 per "Cercamón", l'Anagrama d'Assaig de 1983 per "Del paro al ocio", el Carlemany del 2000 per "L'últim càtar" o l'Espasa d'Assaig també del 2000 per "El progreso decadente". "Ha mort el meu amic, col·lega, mestre i cofundador del primer Ajoblanco. Estic molt afectat. Luis Racionero ha partit cap a l'inframón", ha piulat el també escriptor Pepe Ribas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor