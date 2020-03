Itàlia prohibirà l'entrada i sortida de la Llombardia per contenir el coronavirus

Itàlia prohibirà l'entrada i sortida de la regió de Llombardia per poder "contrarestar i contenir" el contagi del coronavirus. Així ho estableix l'esborrany d'un decret que el govern italià preveu aprovar aquesta nit i que ha avançat el diari italià La Repubblica.La limitació afectarà les províncies de Mòdena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venècia, Pàdua, Treviso; Asti i Alessandria i limitarà "qualsevol desplaçament" d'entrada i sortida, només permetent "les exigències laborals improrrogables o situacions d'emergència". Les noves disposicions seran vàlides des d'aquest diumenge 8 de març i fins el 3 d'abril.El govern italià també recomana que tothom que tingui una temperatura corporal superior als 37,5 graus o dificultats respiratòries es quedi a casa i limiti al màxim els contactes socials. D'altra banda, també es prohibeix esdeveniments culturals o esportius, així com enterraments i cerimònies civils i religioses, com casaments.

