Deu coses que potser no sabies de Luis Conde

Luis Conde Möller és un quasi desconegut per al gran públic. Però aquest empresari, nascut a Barcelona fa setanta anys, ha estat capaç de construir la que és considerada l'empresa de caçatalents més important de l'estat espanyol. La seva agenda de contactes és envejable i hi ha empentes per assistir a la trobada anual que convoca al seu mas empordanès entorn un bon plat de civet.Conde és un crac de les relacions públiques i ha demostrat amb fets que no s'arronsa davant les dificultats. Des de dirigir orquestres a sobreviure a naufragis, l'empresari mostra sempre gosadia i s'ha proposat fins i tot per ocupar càrrecs polítics. El seu negoci ha estat un èxit. Però també ha patit algunes relliscades importants., 10 coses que potser no sabies de Luis Conde.

