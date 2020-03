Quatre encaputxats assalten un camioner que havia sortit del Vallès amb 265 quilos de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han trobat 265 quilos de marihuana amagats dins un tràiler després que el camioner que els transportava, que havia sortit de Montornès del Vallès, patís un assalt violent. El robatori va passar el 27 de febrer. Quatre encaputxats van assaltar el transportista quan circulava per l'N-II a l'alçada de Vilademuls, el van apuntar amb una pistola i el van colpejar. Gràcies a l'avís de diversos testimonis –l'assalt va tenir lloc al bell mig de la carretera- els Mossos van aconseguir frustrar el robatori. Quan van arribar al lloc, només van trobar el camioner, a qui els lladres van deixar lligat amb brides. L'home va acabar detingut per un delicte contra la salut pública i la droga, comissada. Es calcula que la marihuana té un valor d'1,5 milions d'euros al mercat negre.La investigació policial va permetre resseguir l'itinerari que havia de fer el camió. El tràiler havia sortit de Montornès del Vallès i es dirigia fins a Polònia.A l’interior del tràiler els Mossos van localitzar diverses caixes, amagades entre la mercaderia, que contenien 265 quilograms de marihuana, distribuïts en 21 paquets precintats.Els agents van detenir el conductor del camió com a suposat autor d’un delicte contra la salut pública. L'home, un polonès de 42 anys sense domicili conegut, no tenia antecedents. L'endemà, l'arrestat va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i va quedar en llibertat provisional.La investigació continua oberta i els Mossos treballen ara per intentar localitzar els quatre encaputxats.

