El Barça guanya per la mínima la Reial Societat (1-0) i continua en la lluita per la Lliga

El Barça ha guanyat aquest dissabte contra la Reial Societat al Camp Nou (1-0) i s'ha col·locat líder de la Lliga a dos punts del Reial Madrid, que juga aquest diumenge contra el Betis.La primera part ha estat igualada entre els dos equips. Els bascos han dominat en algunes fases del matx per bé que el major perill ha arribat de les botes dels blaugrana.Messi i Braithwaite, que s'estrenava a la titularitat, han tingut ocasions clares per obrir el marcador, però la falta de punteria i l'encert del porter de la Reial han evitat que els de Setién es posessin per davant al marcador. El Barça ha tingut moments de bon futbol amb diverses jugades de tiralínies, però no ha fet mèrits suficients per marxar als vestidors amb avantatge.La segona part ha començat pitjor que la primera, amb una Reial dominant i un Barça adormit que ha donat la iniciativa i ha concedit ocasions. Els de Sant Sebastià han pogut marcar el primer en diverses internades que no han encertat a concretar. Els minuts passaven i el partit es començava a posar complicat pels blaugrana, que a deu minuts pel final s'han trobat amb un penal per unes mans dins l'àrea que ha transformat Messi.El marcador ja no s'ha mogut més i els matx ha acabat amb un 1 a 0 i la sensació que l'equip necessita millorar molt per aconseguir algun títol aquesta temporada.

