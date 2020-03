Dos diputats francesos de l'Assemblea Nacional, infectats per coronavirus

El coronavirus continua estenent-se per tot el món sense aturador. França s'ha convertit en els darrers dies en un dels principals centres epidèmics de covid-19, amb 11 víctimes mortals i més de 700 casos de contagi a totes les regions metropolitanes i a tres regions d'ultramar.Aquest dissabte, el Govern francès ha confirmat un nou cas de coronavirus a l'Assemblea Nacional, un diputat afectat per la malaltia que ja està rebent tractament mèdic. Es tracta del tercer cas confirmat a la cambra, després d'un diputat de la regió de l'Alt Rin i un altre treballador, segons la nota que ha emès la Presidència de l'Assemblea. També s'estan investigant sis casos més sospitosos de contagi a la cambra: cinc diputats i un agent de Policia.El Govern francès té preparat, en cas que calgui, entrar en la fase 3 de lluita contra la malaltia, que podria implicar mesures més disruptives per a la vida diària com ara la suspensió del transport públic, restricció de reunions o tancament de centres escolars a nivell nacional.

