VÍDEO Sang, caos i confusió en el nou tràiler de la quarta temporada de «La Casa de Papel»

[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=-jtZB-CsE3s [/youtube]El hype per esbrinar com s'ho faran els assaltants per escapar sans i estalvis de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre és ben real. Qui no vol saber com continua la història de El Professor, Tokio, Río o de la desafortunada Nairobi? Aconseguiran els protagonistes fugir de l'edifici amb el botí o seran abatuts per les forces policials?El tràiler de la quarta temporada de la sèrie d'èxit internacional "La Casa de Papel", que s'estrenarà en exclusiva a la plataforma de Netflix el proper 3 d'abril, ha aconseguit sumar més d'un milió de visualitzacions en menys de 48 hores.

