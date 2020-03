Casado beneeix la «coalició històrica» amb Cs al País Basc

El president del PP, Pablo Casado, ha aplaudit aquest dissabte l'aliança amb Cs al País Basc en el primer acte conjunt d'ambdues formacions amb la participació del candidat a lehendakari, Carlos Iturgaiz, i el president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa. "Una coalició històrica" que continuarà "lliurant una batalla de llibertat contra el totalitarisme i un nacionalisme excloent, sectari i xenòfob", ha sentenciat.Casado ha assegurat que el president de l'executiu espanyol Pedro Sánchez "ha pactat el trasllat de 200 presos etarres al País Basc tot i que no han condemnat els assassinats, no han demanat perdó i no han col·laborat amb l'esclariment dels crims per resoldre", ha carregat el president del PP en un míting electoral al municipi bisacaí de Santuritzi. "El trasllat de presos d'ETA és el taló de cobrament de PNB i Bildu a Sánchez", ha sentenciat Casado.El líder blau també ha apuntat que en aquestes eleccions del 5 d'abril es juga a escriure "el relat de la derrota del terrorisme" i que, per això, lamenta que Pedro Sánchez "hagi homologat Bildu com un interlocutor vàlid per al seu govern".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor