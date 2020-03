Tres detinguts per robar a turistes en àrees de servei de l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut un grup de tres persones que robaven objectes de valor i diners als cotxes de turistes en àrees de servei de l'AP-7, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest dissabte.Els detinguts, que són carteristes multireincidents amb antecedents per delictes contra el patrimoni, també actuaven a l'interior dels restaurants de les àrees de servei, on distreien les seves víctimes per robar-los objectes de valor que deixaven sobre les taules.Els detinguts, que llogaven vehicles per dur a terme els robatoris, estan implicats en dos robatoris violents i un furt, van passar a disposició judicial el 2 de març i van ser posats en llibertat amb càrrecs. Els Mossos no descarten més detencions.

