Després de la pèssima decisió de la JK d'ajuntar els alumnes mediterrànis en una escola francesa (?) hem decidit idear l'Escola de Màgia dels Paísos Catalans. Obrim fil 👇 — Poleomenta (@poleomentaa) March 6, 2020

Com seria el "Hogwarts" dels Països Catalans? L'usuari de Twitter Poleomentaa teoritza sobre la possible ubicació de l'escola de màgia, la separació per cases i el professorat basat en l'univers de fantasia de Harry Potter creat per l'escriptora britànica J.K. Rowling.La muntanya de Montserrat acolliria l'escola de màgia mentre que els alumnes quedarien separats segons el seu temperament entre les cases Mondragó, Flordeneu, Tramuntana i Puigmal. Sor Lucía Caram, Judit Mascó o Màrius Serra són alguns dels candidats per formar part del professorat. A més, els fantasmes de Ramon Llull i Peronella d'Aragó, entre d'altres, rondarien pels passadissos l'acadèmia de màgia catalana.

