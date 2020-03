Joan BonaNit deixarà de fer la salutació als presos entre setmana a causa del 100.2

Després de 468 nits dient "bona nit" als presos polítics del Centre Penitenciari de Lledoners, 212 nits la primera etapa fins al seu trasllat a Madrid i 256 aquesta segona etapa des del seu retorn, a partir d'aquest dissabte Joan BonaNit encara canvis per adaptar-se a la nova realitat que suposa l'aplicació del 100.2, en què tots els presos polítics surten de la presó durant la setmana per a treballar.Així, doncs, a partit d'aquest cap de setmana, en Joan BonaNit només farà la tradicional salutació als presos els dissabtes, diumenges i festius a 2/4 de 9 del vespre. Segons ha explicat el propi Joan, "l'acció del bona nit és una acció de suport i acompanyament i el fet que durant el dia no siguin a la presó fa que la salutació perdi el seu objectiu principal". Per aquest motiu, el "bona nit" només es farà els dies que no puguin sortir de la presó per a desenvolupar les seves tasques diàries.El Joan BonaNit explica que aquesta ha estat una decisió "presa i consensuada amb alguns dels set presos polítics de Lledoners".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor