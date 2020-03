Demanen col·laboració per identificar l'home mort trobat a l'Ebre amb dos trets a l'esquena

Retrat robot de l'home localitzat mort a l'Ebre Foto: ACN

La Guàrdia Civil ha demanat la col·laboració ciutadana per identificar un home que va aparèixer mort el passat 8 de febrer al riu Ebre al seu pas per la partida Font Quinto, al municipi de Campredó-Tortosa. L'individu tindria entre 35 i 45 anys, 175 centímetres d'alçada i un pes d'entre 85 i 95 quilos.Segons ha informat la policia espanyola -que ha publicat un retrat robot-, l'home té una petita cicatriu a la part del llavi superior esquerra, com a tret distintiu, i no porta tatuatges ni arracades a les orelles. Els agents van localitzar el cos amb dos trets a l'esquena i amb les mans amputades. Per ara, no han rebut cap denúncia que es vinculi amb el mort i tampoc han pogut identificar el cadàver amb els protocols establerts.

