Sanitat confirma sis nous casos de coronavirus al País Valencià i eleva el número de contagiats a 37

La Conselleria de Sanitat Universal ha confirmat aquest dissabte sis nous casos de coronavirus al País Valencià, elevant el nombre d'infectats a 37. Segons ha explicat la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, aquests últims sis casos positius corresponen a un cas importat detectat a l'Hospital La Fe de València; tres casos secundaris d'Alacant que van tenir contacte amb un pacient que havia viatjat recentment a Itàlia; un cas d'una persona hospitalitzada a la capital valenciana amb un quadre mèdic de pneumònia i un cas secundari a l'Hospital Arnau de Vilanova que va mantenir contacte amb tres pacients diagnosticats al mateix centre hospitalari.Barceló ha anunciat que, de moment, la Generalitat no preveu tancar les residències de persones grans. En aquest sentit, també s'ha referit a la celebració d'esdeveniments multitudinaris com les Falles o les manifestacions feministes del 8M al·legant que a hores d'ara el País Valencià està en "fase de contenció" i que, per tant, "no s'han d'adoptar mesures extraordinàries més enllà de les ja adoptades" mentre feia una crida a la "calma".

