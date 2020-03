Un home madrileny de 91 anys, desena mort per coronavirus a l'Estat

Un home de 91 anys amb patologies prèvies ha mort aquest matí a l'Hospital Infanta Leonor de Vallecas de Madrid ha estat la desena víctima mortal del coronavirus a l'Estat. El novè ha estat aquest mateix també: un home de 90 anys d'Avila i que patia malalties cròniques.El pacient mort a Madrid elevaria a cinc les defuncions per la infecció dins de la Comunitat, on ahir a la tarda un altre pacient de 83 anys amb patologies va morir pel virus a l'Hospital Severo Ochoa de Leganés.A més, ahir al matí es va conèixer que un home de 76 home amb patologies prèvies havia mort i 16 usuaris van donar positiu per coronavirus en un centre de gent gran madrileny. A més, quatre persones alienes a centre estan infectades en aquesta localitat.Al seu torn, la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid ha confirmat a les 11 hores d'aquest dissabte un total de 174 casos de coronavirus a la regió

