Primàries Catalunya aprova presentar-se a les eleccions al Parlament

🗳Resultats a la pregunta de si ens hem de presentar al Parlament:



Si: 182

No: 50

Abstencions: 2#PrimàriesNacionals — Primàries Catalunya (@PrimariesCat) March 7, 2020

Primàries de Catalunya ha aprovat presentar-se a les pròximes eleccions al Parlament. Amb 182 vots a favor (el 77,7% del total), 50 vots en contra (el 21,3%) i 2 abstencions, la formació ha decidit acudir als comicis durant la celebració aquest dissabte de la seva Segona Convenció a Terrassa.La formació, amb Mario Soria i Carolina Frías del Pino com a portaveus nacionals, es defineix com un moviment polític amb identitat pròpia que defensa el sistema exercint de manera constant "els valors republicans de la transparència, de la participació, de la igualtat i de la regeneració". Així, volen representar "un canvi de cicle de la vella política" i apostar per "fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre".En aquesta nova candidatura al Parlament, Primàries de Catalunya s'ha desmarcat de Solidaritat per la Independència, un dels partits que en els seus inicis havia donat suport al moviment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor