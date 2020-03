Torra critica que la cambra catalana es converteixi en un «Parlament simbòlic»

El president de la Generalitat, Quim Torra, defensa la sobirania de la cambra catalana i critica que es pugui convertir en un "Parlament simbòlic" si no es defensa el que s'hi vota "fins a les últimes conseqüències". En un sopar col·loqui a Petra, organitzat aquest divendres per l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, Torra ha tornat a reclamar el seu escó tot recordant que "qualsevol decisió que prengui el Parlament és d'obligat compliment".El president ha reiterat que els catalans voten els seus representants per defensar unes determinades idees i que "no es pot trair mai la seva voluntat". A més, ha fet una crida a la unitat de l'independentisme i a pactar una estratègia conjunta per negociar amb l'Estat.Quim Torra ha reconegut que la repressió de l'Estat espanyol posterior al Primer d'Octubre va colpejar el moviment independentista, però ha lloat l'ambició i la força del moviment i ha fet una crida a "recuperar la iniciativa" a través d'un horitzó comú. "No ens hem de deixar arrossegar pels factors externs del procés", ha manifestat. Per això, el president ha recordat les paraules del president Puigdemont i ha demanat reactivar la mobilització perquè sigui definitiva.Prèviament, divendres a la tarda, el cap de l'Executiu ha participat en una reunió organitzada per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) amb el món de les lletres de les Illes Balears, on ha constatat "la preocupació comuna, tant a Catalunya com a les Illes, per la llengua i la cultura". "Hi hem de posar tots els esforços", ha afirmat, subratllant que també cal treballar "per la normalització lingüística, perquè encara no hi hem arribat".En declaracions als mitjans de comunicació, el president ha explicat que ha compartit amb els intel·lectuals de les Illes la reivindicació del sector cultural català d'augmentar la partida pressupostària destinada a la cultura fins a arribar al 2%, i els ha animat a unir-s'hi. "Hem de construir les bases del nostre país sobre la llibertat, la cultura, i el talent", ha assenyalat.

