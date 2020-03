Aragonès considera que la monarquia és «corrupta per naturalesa»

El vicepresident de la Generalitat Pere Aragonès ha sentenciat que la monarquia és "una institució corrupta per naturalesa". En una entrevista a Cuartopoder , Aragonès afirma que la gent "no pot entendre" que l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell estigui empresonada per permetre un debat parlamentari i el rei emèrit "gaudint" de tenir un compte de 100 milions d'euros a Suïssa pel seu càrrec. Afegeix que es tracta d'una institució "antidemocràtica" que escull al seu Cap d'Estat pel fet de pertànyer a una família determinada.Les declaracions s'han fet en el marc de les recents notícies que tornen a relacionar corrupció i monarquia. ERC ha sol·licitat al Congrés dels Diputats que s'obri una comissió d'investigació sobre la fortuna milionària que Joan Carles I hauria amagat al país alpí. La fiscalia del país helvètic investiga si el rei emèrit espanyol va dipositar 100 milions de dòlars (uns 90 milions d'euros) al banc Mirabaud l'any 2008 i quin és el seu origen. El ministeri fiscal sospita que aquests diners són un regal del rei Abdul·lah de l'Aràbia Saudita pel projecte de l'AVE a la Meca.Una proposta que ha estat rebutjada pel PSOE , que argumenta que els lletrats del Congrés consideren que Joan Carles I continua sent inviolable. Una decisió, segons Aragonès, que "és coherent" amb les iniciatives preses pel partit socialista en el passat, però no amb els valors republicans amb els quals es va fundar.

